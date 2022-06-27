В Екатеринбурге до начала осени ограничат движение по Сибирскому тракту

В Екатеринбурге из-за строительных работ больше чем на месяц закроют движение по Сибирскому тракту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты ООО "Мостстройпроект" ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта (от кольцевого движения на улице Трактовой до поворота на микрорайон Компрессорный) с 20 июля по 1 сентября 2022 года. Это делается для того, чтобы произвести работы по покраске мостовых балок.

Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Жителей просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что начиная с 29 июня в Екатеринбурге на месяц закрывают движение по улице Чкалова.