27 Июня 2022
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Общество Свердловская область
кирпич (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге до начала осени ограничат движение по Сибирскому тракту

В Екатеринбурге из-за строительных работ больше чем на месяц закроют движение по Сибирскому тракту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты ООО "Мостстройпроект" ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта (от кольцевого движения на улице Трактовой до поворота на микрорайон Компрессорный) с 20 июля по 1 сентября 2022 года. Это делается для того, чтобы произвести работы по покраске мостовых балок.

Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Жителей просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что начиная с 29 июня в Екатеринбурге на месяц закрывают движение по улице Чкалова.

Теги: Сибирский тракт, движение, закрытие, Екатеринбург



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