27 Июня 2022
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Флаг Грузии (2022) | Фото: Накануне.RU

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией и пропускной пункт "Казбеги" – "Верхний Ларс".

Причиной стали обильные дожди. Река Терек вышла из берегов вблизи пропускного пункта и размыла трассу между двумя государствами, сообщает Sputnik Грузия.

Повреждение дороги произошло на 136-м километре (нейтральная зона) дороги Мцхета-Ларс. Пока здесь запрещено движение всех видов транспорта.

"Верхний Ларс" сейчас является единственным пунктом пропуска, через который граждане двух стран могут сухопутно пересекать границу Грузии и России.

Сильные ливни и их последствия в виде подтоплений сейчас наблюдаются в различных регионах Черноморского побережья: в Крыму, в Краснодарском крае, Грузии, Турции.  

Теги: грузия, наводнение, граница



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