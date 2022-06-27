Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией
Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией и пропускной пункт "Казбеги" – "Верхний Ларс".
Причиной стали обильные дожди. Река Терек вышла из берегов вблизи пропускного пункта и размыла трассу между двумя государствами, сообщает Sputnik Грузия.
Повреждение дороги произошло на 136-м километре (нейтральная зона) дороги Мцхета-Ларс. Пока здесь запрещено движение всех видов транспорта.
"Верхний Ларс" сейчас является единственным пунктом пропуска, через который граждане двух стран могут сухопутно пересекать границу Грузии и России.
Сильные ливни и их последствия в виде подтоплений сейчас наблюдаются в различных регионах Черноморского побережья: в Крыму, в Краснодарском крае, Грузии, Турции.