The American Conservative: 500 дней Байдена - это провал для США

Джо Байден пробыл на посту президента США 500 дней. И за это время он потерпел неудачу по всем направлениям. Об этом в журнале The American Conservative пишет бывший сотрудник Госдепа Питер Ван Бюрен, известный своей критической позицией многих решений Вашингтона.

Во время предвыборной кампании Байден утверждал, что президентом должен быть кто угодно, только не Дональд Трамп. Сейчас в США самые высокие цены на газ, самая высокая инфляция и самый печальный фондовый рынок за последние десятилетия. При этом из 500 дней 191 день Байден провел вдали от Белого дома, отдыхая в одном из двух своих имений в Делавэре. Для сравнения, Трамп провел 381 день вдали от Белого дома в течение четырех лет.

За полтора года Байден сумел "создать" новую форму войны на Украине — не совсем холодную и не совсем горячую для Запада. Американский спецназ вскоре может оказаться на Украине, а Байден продолжает отправлять Киеву оружие на миллиарды долларов с целью обескровить Россию. В Афганистане в 1980-х годах США делали это незаметно через ЦРУ, сейчас же все происходит открыто.

Байден стал первым президентом с конца 1980-х, который напомнил американцам о страхе перед ядерной войной. Он стал первым президентом США с 1970-х годов, открыто просящим больше нефти у Саудовской Аравии. Байден недавно был отвергнут Мексикой, которая отказалась присутствовать на Саммите Америк. И это "лидер свободного мира".

Белый дом хвастается, что у него первый в истории кабинет, состоящий из небелых, с большинством женщин в любом кабинете и содомитов. А трансгендерам можно служить в армии. Сам же Байден напоминает ходячего мертвеца и постоянно конфузится. То ли еще будет, заключает автор.

В прошлом году журнал Time опубликовал материал о фальсификациях на выборах 2020 года, в результате которого Байден занял пост президента. Это было названо необходимым благом для "спасения демократии".

Недавно рейтинг Байдена упал до 33%, а среди молодежи - до 22%. Практически все мировые СМИ сходятся во мнении, что у Байдена одни неудачи. Однако он заявляет, что будет баллотироваться в 2024 году на новый срок.