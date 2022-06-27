27 Июня 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден случайно показал лист с подсказками для встречи с представителями ветроэнергетической отрасли (2022) | Фото: Jim Watson / AFP

The American Conservative: 500 дней Байдена - это провал для США

Джо Байден пробыл на посту президента США 500 дней. И за это время он потерпел неудачу по всем направлениям. Об этом в журнале The American Conservative пишет бывший сотрудник Госдепа Питер Ван Бюрен, известный своей критической позицией многих решений Вашингтона.
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Во время предвыборной кампании Байден утверждал, что президентом должен быть кто угодно, только не Дональд Трамп. Сейчас в США самые высокие цены на газ, самая высокая инфляция и самый печальный фондовый рынок за последние десятилетия. При этом из 500 дней 191 день Байден провел вдали от Белого дома, отдыхая в одном из двух своих имений в Делавэре. Для сравнения, Трамп провел 381 день вдали от Белого дома в течение четырех лет.

За полтора года Байден сумел "создать" новую форму войны на Украине — не совсем холодную и не совсем горячую для Запада. Американский спецназ вскоре может оказаться на Украине, а Байден продолжает отправлять Киеву оружие на миллиарды долларов с целью обескровить Россию. В Афганистане в 1980-х годах США делали это незаметно через ЦРУ, сейчас же все происходит открыто.

Байден стал первым президентом с конца 1980-х, который напомнил американцам о страхе перед ядерной войной. Он стал первым президентом США с 1970-х годов, открыто просящим больше нефти у Саудовской Аравии. Байден недавно был отвергнут Мексикой, которая отказалась присутствовать на Саммите Америк. И это "лидер свободного мира".

Белый дом хвастается, что у него первый в истории кабинет, состоящий из небелых, с большинством женщин в любом кабинете и содомитов. А трансгендерам можно служить в армии. Сам же Байден напоминает ходячего мертвеца и постоянно конфузится. То ли еще будет, заключает автор.

В прошлом году журнал Time опубликовал материал о фальсификациях на выборах 2020 года, в результате которого Байден занял пост президента. Это было названо необходимым благом для "спасения демократии".

Недавно рейтинг Байдена упал до 33%, а среди молодежи - до 22%. Практически все мировые СМИ сходятся во мнении, что у Байдена одни неудачи. Однако он заявляет, что будет баллотироваться в 2024 году на новый срок.

Теги: США, Джо Байден



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