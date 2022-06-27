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Происшествия В России
Юрий Шатунов Ласковый май (2019) | Фото:Wikimedia Commons

СК опроверг возбуждение дела в связи со смертью Шатунова

В Следственном комитете опровергли сообщения о том, что в связи со смертью певца Юрия Шатунова возбуждено уголовное дело.

Информация об этом не соответствует действительности, сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее директор Шатунова Аркадий Кудряшов в интервью "КП" заявил, что по факту смерти певца возбудили уголовное дело. При этом в этой же беседе он отметил, что пока только начата проверка.

По словам Кудряшова, из-за этого родственникам и друзьям не разрешили похоронить Шатунова сразу, не отдавали тело.

"Да, проверка проводится, но мы никаких претензий к врачам не имеем", - сказал он, добавив, что это был "слишком сложный случай".

Напомним, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности в ночь на 23 июня в машине скорой помощи. В Москве накануне прошла церемония прощания со звездой 80-х и 90-х. Семья артиста не присутствовала на прощании. Родственники простятся с Шатуновым позже в закрытом режиме.

Теги: юрий шатунов, уголовное дело, скорая



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