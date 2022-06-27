27 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина найден погибшим

В Нижнем Тагиле прекращены поиски пропавшего мужчины. Он найден погибшим.

Напомним, разыскивался Артем Тетерин 1989 года рождения: с заявлением об уходе из дома 20 июня в полицию обратилась его мать. Сыщики выяснили, что 33-летний мужчина и раньше уходил из дома, но к правоохранителям родственники не обращались. При этом друзья сами находили его, в том числе в монастыре, где Тетерин был послушником.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", работы по установлению местонахождения Артема Тетерина завершены. По информации поисковиков, 26 июня мужчина был обнаружен погибшим. Подробности того, что с ним произошло, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что 16 июня тагильчанин уехал к знакомому в село Южаково помочь со строительными работами. 18 июня он ушел от знакомых и пропал.

Теги: поиски, мужчина, Нижний Тагил



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Ранее 22.06.2022 15:45 Мск В Нижнем Тагиле пропал 33-летний мужчина. Ранее он сбегал в монастырь


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