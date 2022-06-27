Дефолт наступил у западных стран, - сенатор Совфеда

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Коллаж, рубли, доллары (2022) | Фото: Накануне.RU

Дефолт наступил у западных стран, - сенатор Совфеда

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков назвал "просто смешным" сообщение о якобы случившемся в России дефолте.

"Это просто смешно. Они наши деньги захватили в своих финансовых учреждениях и считают, что у нас наступил дефолт", - сказал сенатор RT.

Он добавил, что "дефолт, на самом деле, наступил у западных стран".

"Получается, что они не способны вернуть наши деньги. Вот они и должны дефолт объявлять, а у нас дефолта нет", - заключил Цеков.

Ранее Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 г. произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Агентство отмечает, что 26 июня истёк льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Речь идёт о долларовых облигациях Министерства финансов России, остаток которых на $552 млн Москва должна была погасить 4 апреля. Однако тогда Вашингтон перекрыл России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях.

Теги: Сергей Цеков, сенатор, дефолт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.06.2022 09:38 Мск В Совфеде назвали сообщения в западных СМИ о дефолте России ложью
Ранее 27.06.2022 05:05 Мск Bloomberg: в России наступил дефолт


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети