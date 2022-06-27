Дефолт наступил у западных стран, - сенатор Совфеда

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков назвал "просто смешным" сообщение о якобы случившемся в России дефолте.

"Это просто смешно. Они наши деньги захватили в своих финансовых учреждениях и считают, что у нас наступил дефолт", - сказал сенатор RT.

Он добавил, что "дефолт, на самом деле, наступил у западных стран".

"Получается, что они не способны вернуть наши деньги. Вот они и должны дефолт объявлять, а у нас дефолта нет", - заключил Цеков.

Ранее Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 г. произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Агентство отмечает, что 26 июня истёк льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Речь идёт о долларовых облигациях Министерства финансов России, остаток которых на $552 млн Москва должна была погасить 4 апреля. Однако тогда Вашингтон перекрыл России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях.