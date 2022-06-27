Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на заправке в Талице

Талицкий межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту возгорания на газовой заправке. Речь идет о ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, что днем 23 июня в МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Песчаная. На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Сразу после этого прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту на данный момент все еще проходят следственные мероприятия: устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собирается доказательственная база. Помимо этого проводится и судебно-медицинская экспертиза, способная определить точную степень тяжести вреда пострадавшим.