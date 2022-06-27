Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на заправке в Талице

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Взрыв на газовой заправке в свердловском городе Талица (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Типичная Талица&quot;

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на заправке в Талице

Талицкий межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту возгорания на газовой заправке. Речь идет о ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, что днем 23 июня в МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Песчаная. На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Сразу после этого прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту на данный момент все еще проходят следственные мероприятия: устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собирается доказательственная база. Помимо этого проводится и судебно-медицинская экспертиза, способная определить точную степень тяжести вреда пострадавшим.

Последствия взрыва на газовой заправке в свердловском городе Талица(2022)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Теги: СКР, взрыв, возгорание, Талица, заправка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2022 15:07 Мск Взрыв на заправке в уральском городе прогремел во время заполнения резервуара газом
Ранее 23.06.2022 14:09 Мск МЧС: в результате взрыва на заправке в Талице пострадали два человека
Ранее 23.06.2022 13:15 Мск В уральском городе рванула газовая заправка. Данные о пострадавших разнятся


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Узнать цену на материнская плата asus h81m k у нас.