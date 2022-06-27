27 Июня 2022
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Политика Новосибирская область
травников, правительство новосибирской области (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области дал поручения правительству по модернизации опорной сети региональных автодорог

По итогам прошедшего в Новосибирске IX Международного Сибирского транспортного форума губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона 27 июня дал конкретные поручения областному министерству транспорта.

«Конкретно в перечень поручений прошу включить задачу, которая проходила рефреном: практически на всех площадках звучала тема развития опорной сети региональных дорог, – подчеркнул Андрей Травников. – Как вы знаете, Президент сформулировал поручение на ближайшие пять лет: мы должны привести к нормативному состоянию не менее 85% дорог региона. Если раньше эта задача касалась дорог мегаполиса и агломерации, то сегодня это касается большой сети региональных дорог. В перечень попали все основные дороги, которые соединяют районные центры Новосибирской области с прилегающими территориями. Теперь задача ближайших недель − разработать план работ по приведению к нормативу не менее 85% дорог, определить источники и объём финансирования, основные проектные решения».

Дорожные работы(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области дал позитивную оценил организации и проведению IX Международного Сибирского транспортного форума, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Форум прошел очень масштабно – это связано с тем, что он прошел очень своевременно – именно сегодня тот период, когда мы все переоцениваем значимость логистики и транспорта. Повестка форума получилась очень деловая, дискуссии предметными, иногда острыми, что тоже важно. Мы все находились в поиске новых подходов, решений, новой стратегии транспортного комплекса не только Сибири, но и всей России. На этом фоне еще раз очень наглядно, явно стало видно значимость транспортного узла, всей транспортной сети Новосибирской области на транспортной карте России», – отметил Андрей Травников.

Напомним. IX Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники прошли в Новосибирской области 22-24 июня. Основная тема форума в 2022 году – «Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России».

Теги: андрей травников, региональные автодороги, сибирский транспортный форум



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