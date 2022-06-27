27 Июня 2022
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Общество ДНР и ЛНР
жилой дом, подъезд, Северодонецк, обстрел (2014) | Фото: youtube.com

Из бомбоубежищ завода "Азот" эвакуировали более пятисот мирных жителей

Из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" за воскресенье эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР.

"Союзные войска продолжают эвакуацию заложников националистов из убежищ завода "Азот", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства. - Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек".

Накануне начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса ЛНР (позывной "Штурман") сообщил, что порядка 500 человек остаются на территории завода "Азот". По его словам, эвакуировать их пока небезопасно, пишет Regnum.

Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вся территория промышленной зоны северодонецкого предприятия "Азот" перешла под контроль подразделений ЛНР. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, оборонное ведомство республики совместно Вооруженными силами России ведут зачистки на заводе "Азот".

Около 30% эвакуированных с завода "Азот" в Северодонецке выразили желание остаться в городе, сообщил ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Теги: азот, мирные жители, северодонецк



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