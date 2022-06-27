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Происшествия Свердловская область
похищенный с Шейнкмана, 86а (2020) | Фото: Накануне.RU

Организатор похищения мужчины в центре Екатеринбурга получил пять лет "строгача"

В Екатеринбурге суд вынес еще один приговор по делу о похищении мужчины в центре города. Организатор преступления получил реальный тюремный срок.
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Напомним, рано утром 9 июля 2020 года Олег Сербиенко, охранявший автосервис в вагончике на улице Шейнкмана, был похищен злоумышленниками в масках. Его увезли в неизвестном направлении, но затем мужчина был отпущен – его выбросили из автомобиля в районе Челябинского тракта.

Сербиенко вернулся обратно. Позже оказалось, что он участвует в конфликте из-за земельного участка, расположенного рядом с территорией местного застройщика. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, а похитители установлены.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 27 июня, был вынесен приговор организатору похищения – руководителю частных охранных организаций. Как показало расследование, еще в 2005 году право аренды на земельный участок по улицам Радищева – Шейнкмана в Екатеринбурге перешло строительной организации. По условиям договора аренды, до начала работ арендатор был обязан выкупить попадающее в зону строительства здание по Шейнкмана, собственником которого был потерпевший.

Похищенный с Шейнкмана, 86а Олег Сербиенко(2020)|Фото: Накануне.RU

Как было установлено в ходе следствия, собственник автосервиса, в котором он и проживал, обращался в суды с иском о признании договора и требования об освобождении участка незаконными. Также он неоднократно мешал сотрудникам и подрядчикам строительной компании вести работы в районе своего фактического проживания. В итоге, по версии следствия, представители застройщика обратились к директору охранного предприятия с просьбой обеспечить порядок на стройплощадке, а у того возник умысел на похищение собственника здания.

Он привлек к преступлению подчиненного ему сотрудника, дав указание о похищении мужчины. Сотрудник предложил поучаствовать в этом своему знакомому, с которым они и похитили Сербиенко, а затем отпустили по указанию своего начальника.

Сегодня Ленинский районный суд назначил организатору похищения пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей.

Напомним, что в 2020 году был вынесен приговор похитителям – оба получили условные сроки.

Теги: похищение, организатор, приговор, Екатеринбург



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