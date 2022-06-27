В Челябинске в этом году обустроят 99 остановок общественного транспорта

В Челябинске до середины сентября планируют обустроить 99 остановок общественного транспорта. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы на 49 остановках планируется завершить до 1 августа, на остальных – до 15 сентября.

В этом году также планируется приступить к обустройству более 50 трамвайных остановок. Соглашение с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона сейчас формируется.