В Совфеде назвали сообщения в западных СМИ о дефолте России ложью

Заявления западных СМИ о том, что в России якобы произошел дефолт, являются ложью, заявили в Совете Федерации.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Запад сам заморозил, а по сути, украл принадлежащие России средства в западных банках.

"Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Ранее Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Агентство отмечает, что 26 июня истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Речь идет о долларовых облигациях Министерства финансов России, остаток которых на $552 млн Москва должна была погасить 4 апреля. Однако тогда Вашингтон перекрыл России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях.