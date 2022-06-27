27 Июня 2022
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Политика За рубежом
ПМЭФ, пленарное заседание, президент Республики Молдова Игорь Додон (2017) | Фото: forumspb.com

Додон назвал причину предоставления Молдавии статуса кандидата в члены ЕС

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своём Telegram-канале высказался о предоставлении Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России", - написал Додон.

На самом же деле, полагает Додон, страна стала претендентом для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины.

"А спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ и с политическим режимом ПДС, становящимся диктаторским и грубо нарушающим основы правого государства и фундаментальные свободы граждан, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада", - полагает политик.

Последствия же для страны могут стать трагическими.

"Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнёрами на Востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий. Как следствие, Молдова как независимое государство может исчезнуть", - написал Додон.

Теги: Игорь Додон, Молдавия



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