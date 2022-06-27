Хазин: Блокада Калининграда - пролог к изменению границ в Восточной Европе

За блокадой Калининградской области стоят Британия и Польша, преследующие свои интересы. Польша хочет забрать Западную Украину, а Британия - сохранить буферную зону между Россией и Европой. Все это является прологом к большой перекройке границ в Восточной Европе, считает экономист Михаил Хазин, который рассказал это литовскому ютуб-каналу "Интерпретация".

"Вся история с транзитом в Калининград не имеет никакого отношения ни к транзиту, ни к Калининграду. Это в чистом виде спецоперация. Ее устроили англичане и поляки с целью отвлечь внимание России от возможных операций на Западной Украине. Поляки хотят двинуть войска. В Киеве готовы их пустить, но понимают, что, как только они перейдут границу, российские и белорусские войска, которые стоят на южной границе Белоруссии, тоже пойдут. Поэтому была сделана попытка оттянуть эти войска на север, в сторону Литвы. Это жертва пешки - Литвой готовы пожертвовать", - рассказал Хазин.

Он напоминает, что к Литве с 1939 по 1941 гг. были присоединены части Польши и России, которые могут забрать их обратно. То есть Литвой готовы пожертвовать ради увеличение территории Польши.

На сегодня для Литвы эта история пройдет без больших последствий, считает эксперт, но потом, когда начнется перекройка границ, придется платить. А изменение границ приведет к развалу ЕС. Польшу снова могут поделить. Германия заберет Силезию и Гданьск (Данциг). Венгрия претендует на выход к морю за счет части Румынии. Также венгры получат часть Хорватии. Еще одну часть Хорватии отдадут Сербии, которая получит еще часть Румынии и Албании, полагает Хазин. Болгария же получит Северную Македонию.

"У современных политиков нет чувства ответственности. Нельзя взять шкатулку, открыть, вытащить из нее одну штучку, а потом закрыть. Так не бывает. Вы когда шкатулку открываете - оттуда все вылазит", - отметил он.

Что касается Литвы, то Россия имеет все исторические основания получить сухопутный коридор к Калининграду. Нынешний Вильнюс фактически выразил свое несогласие с территориальными изменениями в начале Второй мировой войны, сформировавшими Литовское государство в его нынешних границах.