Хазин: Блокада Калининграда - пролог к изменению границ в Восточной Европе

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика СЗФО В России В бывшем СССР За рубежом
Михаил Хазин, форум кандидатов партии &quot;Родина&quot; (2016) | Фото: rodina.ru

Хазин: Блокада Калининграда - пролог к изменению границ в Восточной Европе

За блокадой Калининградской области стоят Британия и Польша, преследующие свои интересы. Польша хочет забрать Западную Украину, а Британия - сохранить буферную зону между Россией и Европой. Все это является прологом к большой перекройке границ в Восточной Европе, считает экономист Михаил Хазин, который рассказал это литовскому ютуб-каналу "Интерпретация".

"Вся история с транзитом в Калининград не имеет никакого отношения ни к транзиту, ни к Калининграду. Это в чистом виде спецоперация. Ее устроили англичане и поляки с целью отвлечь внимание России от возможных операций на Западной Украине. Поляки хотят двинуть войска. В Киеве готовы их пустить, но понимают, что, как только они перейдут границу, российские и белорусские войска, которые стоят на южной границе Белоруссии, тоже пойдут. Поэтому была сделана попытка оттянуть эти войска на север, в сторону Литвы. Это жертва пешки - Литвой готовы пожертвовать", - рассказал Хазин.

Он напоминает, что к Литве с 1939 по 1941 гг. были присоединены части Польши и России, которые могут забрать их обратно. То есть Литвой готовы пожертвовать ради увеличение территории Польши.

На сегодня для Литвы эта история пройдет без больших последствий, считает эксперт, но потом, когда начнется перекройка границ, придется платить. А изменение границ приведет к развалу ЕС. Польшу снова могут поделить. Германия заберет Силезию и Гданьск (Данциг). Венгрия претендует на выход к морю за счет части Румынии. Также венгры получат часть Хорватии. Еще одну часть Хорватии отдадут Сербии, которая получит еще часть Румынии и Албании, полагает Хазин. Болгария же получит Северную Македонию.

"У современных политиков нет чувства ответственности. Нельзя взять шкатулку, открыть, вытащить из нее одну штучку, а потом закрыть. Так не бывает. Вы когда шкатулку открываете - оттуда все вылазит", - отметил он.

Что касается Литвы, то Россия имеет все исторические основания получить сухопутный коридор к Калининграду. Нынешний Вильнюс фактически выразил свое несогласие с территориальными изменениями в начале Второй мировой войны, сформировавшими Литовское государство в его нынешних границах.

Теги: Литва, блокада, Калининградская область, Польша, Британия, Европа, Михаил Хазин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети