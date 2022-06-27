27 Июня 2022
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Экономика В России
УАЗ, машина (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Автозавод УАЗ сменил основного владельца

У компании "Соллерс Авто" (основной актив – Ульяновский автомобильный завод) сменился основной акционер.

В сообщении на сайте компании говорится: "ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест".

Акционерами компании стали ключевые топ-менеджеры холдинга.

"ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", - добавили в компании.

В начале июня УАЗ попал под санкции ЕС. Но источник "Коммерсанта" говорит, что смена владельца не связана с этим фактом. Прежний владелец Вадим Швецов ушел с поста гендиректора компании в 2019 году и после этого снижал участие в ее работе, сосредоточившись на других проектах.

Собеседник издания рассказал, что новые владельцы будут развивать имеющиеся активы, но рассмотрят другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами.

Теги: уаз, соллерс авто, вадим швецов, собственник,



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