В Челябинске проверили качество водопроводной воды. 10% проб не соответствовали нормативам

В Челябинске 11 проб питьевой воды холодного водоснабжения из 96 не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Пробы были взяты с января по май 2022 года. По микробиологическим показателям все пробы отвечали гигиеническим нормативам.

Из 28 проб воды горячего водоснабжения не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям две пробы. По микробиологическим показателям они отвечали гигиеническим нормативам.