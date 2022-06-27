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Экономика В России
банк &quot;Открытие&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли поправки, позволяющие ЦБ продать банк "Открытие" без торгов

В Госдуму внесли поправки, позволяющие Центральному банку России без проведения торгов продать банк "Открытие" единственному покупателю – госбанку ВТБ.

Депутаты Госдумы могут рассмотреть поправки уже 28 июня на пленарном заседании.

В поправках, внесенных группой депутатов, говорится, что совет директоров ЦБ сможет продать акции банка по рыночной цене, которую определят "в порядке, установленном законодательством".

Порядок выхода ЦБ из капитала санируемых банков предполагает, что базово регулятор должен продавать акции на торгах. В случае если заявляется один участник или же один участник остается по итогам торгов, то ЦБ может реализовывать акции в рамках внеконкурсных процедур, передает "Коммерсант".

Сделка по присоединению банка "Открытие" к ВТБ закроется не раньше предстоящей осени, заявил в середине июня глава ВТБ Андрей Костин. Он назвал процесс продажи "трудоемким" и указал на необходимость согласования ряда технических моментов.

По словам банкира, среди вариантов также рассматривается тот, при котором ВТБ не будет забирать на свой баланс "плохие" долги "Открытия". Костин отметил, что готов работать и дальше с главой "Открытия" Михаилом Задорновым в случае, если тот захочет.

Сумма сделки не озвучивается.

Теги: банк открытие, госдума, цб, втб



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