Россиянка Сапега, осужденная в Белоруссии, написала прошение о помиловании

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи.

По его данным, прошение направлено в администрацию колонии.

Сапега была арестована в Белоруссии в мае 2021 года, после вынужденной посадки лайнера компании Ryanair в Минске, вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

В июне белорусский суд приговорил россиянку к шести годам колонии. Ее обвинили в разжигании социальной вражды и розни, угрозах в адрес правоохранителей, преступлении против информационной безопасности, а также нарушении правил обращения с личными данными.