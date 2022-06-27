27 Июня 2022
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Общество В бывшем СССР
София Сапега (2021) | Фото: t.me/zheltyeslivy

Россиянка Сапега, осужденная в Белоруссии, написала прошение о помиловании

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи.

По его данным, прошение направлено в администрацию колонии.

Сапега была арестована в Белоруссии в мае 2021 года, после вынужденной посадки лайнера компании Ryanair в Минске, вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

В июне белорусский суд приговорил россиянку к шести годам колонии. Ее обвинили в разжигании социальной вражды и розни, угрозах в адрес правоохранителей, преступлении против информационной безопасности, а также нарушении правил обращения с личными данными.

Теги: сапега, прошение о помиловании, белоруссия



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