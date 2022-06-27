Минфин продлит льготы для объединений налогоплательщиков

Министерство финансов РФ планирует ввести механизм переходного периода для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) для смягчения последствий отмены этой формы организации холдингов для доходов регионов. Ранее КГН планировалось ликвидировать, а в мае президент Владимир Путин поручал кабмину рассмотреть целесообразность сохранения групп налогоплательщиков.

Субъекты будут получать налоги, исходя из средних долей поступлений за четыре отчетных периода, пишет "Ъ". Механизм при этом не предполагает пролонгацию института КГН и централизации поступления налогов.

"При поступлении платежей Федеральное казначейство будет распределять их по установленным нормативам между регионами", - описал представитель Минфина новый фискальный режим.

Поступления от бывших участников КГН продолжат поступать в те же регионы, в которые они отчислялись и ранее, чтобы избежать рисков поступления доходов.