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Общество Свердловская область
Ельцин-центр в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Дольщик "Ельцин-центра" обжаловал решение суда о взыскании 18,5 млн рублей

ООО "Агора-центр", имеющее долю в екатеринбургском "Ельцин-центре", обжаловало решение суда о взыскании 18,5 млн рублей.
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Напомним, долги накопились за обслуживание инженерных систем и коммуникаций здания в период карантина и тянулись еще с 2020 года. Изначально сумма иска составляла 15,5 млн рублей, но затем увеличилась еще на 3 млн рублей.

19 мая этого года состоялось судебное заседание, на котором было вынесено решение. Иск к дольщику "Ельцин-центра" был удовлетворен полностью.

Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области, ООО "Агора-центр" обжаловало данный вердикт. Апелляция была подана в минувшую пятницу, 24 июня. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее в самом "Ельцин-центре" объясняли, почему не хотят выплачивать "карантинный" долг.

Теги: дольщик, Ельцин-центр, апелляция, суд



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