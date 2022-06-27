27 Июня 2022
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Москва, реновация, жилой фонд, снос пятиэтажек, дома нового поколения (2017) | Фото: mos.ru

Каждый год в Екатеринбурге под КРТ будут отдавать по пять площадок

Ежегодно в программу комплексного развития территории в уральской столице будут вносить от пяти площадок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что речь идет как о жилых, так и нежилых территориях.

В администрации пояснили, что механизм КРТ, на данный момент, является единственной законодательно урегулированной возможностью застройщиков для освоения уже жилой территории в центральных частях города. Это особенно ценится в сегодняшних реалиях, когда существует дефицит свободных для застройки участков.

Напомним, перечень первых трех объектов КРТ был утвержден главой города Алексеем Орловым в апреле этого года. В программу вошло 34 дома, семь из них находятся в аварийном состоянии.

Аукцион по поиску застройщика КРТ на двух других площадках пройдет в Екатеринбурге в конце июня.

Теги: КРТ, Екатеринбург



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