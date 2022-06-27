В ДНР допустили отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками

В Народном совете ДНР допускают отмену смертной казни после окончания на территории военных действий и завершения трибуналов над военными преступниками. Об этом передает ТАСС.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что в республике периодически инициируется вопрос о введении моратория на смертную казнь.

По ее словам, это бы "гармонизировало" законодательство с международными нормами и с нормами РФ. "Но так как у нас военное время, происходят ужасные преступления с таким [большим] количеством жертв, мы не можем пока позволить себе дать фору, дать расслабиться неонацистам", - пояснила Шишкина.

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первый этап трибунала над иностранными наемниками и украинскими военнослужащими пройдет до конца лета.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о запрете приведения в исполнение смертного приговора в отношении марокканского наемника Брагима Саадуна. Он и еще двое британских наемников сдались российским войскам во время боевых действий на Донбассе. Позже Верховный суд ДНР приговорил всех троих к смертной казни.