В ДНР допустили отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В ДНР допустили отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками

В Народном совете ДНР допускают отмену смертной казни после окончания на территории военных действий и завершения трибуналов над военными преступниками. Об этом передает ТАСС.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что в республике периодически инициируется вопрос о введении моратория на смертную казнь.

По ее словам, это бы "гармонизировало" законодательство с международными нормами и с нормами РФ. "Но так как у нас военное время, происходят ужасные преступления с таким [большим] количеством жертв, мы не можем пока позволить себе дать фору, дать расслабиться неонацистам", - пояснила Шишкина.

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первый этап трибунала над иностранными наемниками и украинскими военнослужащими пройдет до конца лета.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о запрете приведения в исполнение смертного приговора в отношении марокканского наемника Брагима Саадуна. Он и еще двое британских наемников сдались российским войскам во время боевых действий на Донбассе. Позже Верховный суд ДНР приговорил всех троих к смертной казни.

Теги: днр, смертная казнь, трибунал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети