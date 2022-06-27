27 Июня 2022
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Происшествия Пермский край
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Прикамье на берегу реки Сылва обнаружены тела двух восьмилетних мальчиков

В Прикамье на берегу реки Сылва обнаружены тела двух восьмилетних мальчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, 24 июня дети из поселка Сылва без взрослых приехали на велосипедах на берег реки, не предназначенный для купания. Без разрешения взрослых и не умея плавать дети полезли в воду, и, оказавшись на глубине, утонули.

"В ходе первоначальных проверочных мероприятий опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

В СКР призвали родителей не оставлять детей без присмотра на водоемах.

Теги: тела, дети, проверка, Сылва



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