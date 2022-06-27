Литва не намерена разрешать транзит товаров в Калининград

Литва намерена наложить вето на решение Еврокомиссии о неограниченном транзите товаров в Калининградскую область через свою территорию и не идти ни на какие уступки. Об этом заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс. Ранее против компромисса выступил президент республики Гитанас Науседа.

После устроенной блокады региона в СМИ сообщалось, что Еврокомиссия решила отыграть назад и разрешить перевозку грузов в Калининградскую область. Ауштревичюс сказал, что итоговый документ Еврокомиссии уже готовится, но Литве надо достучаться до европейцев и убедить их не делать этого. Литва имеет право ветировать это решение. Формальный повод - Литва не должна пропускать через свою территорию товары, на которые распространяются санкции ЕС.

Как пишет европейское издание журнала Politico, блокада российского региона стала непреднамеренным следствием четвертого пакета санкций ЕС, в соответствии с которым блок запретил импорт из России стали и черных металлов. Эта возможность была тогда заложена, но реализовалась только сейчас.

При этом никто не берет на себя полную ответственность за происходящее. Литва заявляет, что она всего лишь выполняет санкции ЕС, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель - что Европа вовсе не хочет блокады Калининградской области.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что своими действиями Литва нарушила нормы и принципы международного права и реакция России на эти враждебные действия последует очень скоро.