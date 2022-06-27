Россия может достигнуть технологического суверенитета через 10-20 лет – спецпредставитель президента РФ

Достижение технологического суверенитета "светит" России только на горизонте 10-20 лет при условии создания "Алмазного фонда" из нескольких десятков собственных разработок, считает спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

"Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов", - заявил Песков в интервью РИА Новости.

Также эксперт не считает возможным отключение России от мирового интернета: "Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат. Россия его отключать не собирается, а если нам его отключат извне, то мы выживем. Локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет".