На Южном Урале на ребенка напали бродячие собаки

В Златоусте бродячие собаки напали на пятилетнюю девочку. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в обязанности которых входит обеспечение отлова безнадзорных животных.