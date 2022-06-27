27 Июня 2022
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Политика За рубежом
Урсула фон дер Ляйен, Минобороны ФРГ (2018) | Фото: br.rfi.fr

Глава ЕК не поддержала идею бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать президент России Владимир Путин.

По ее словам, это непродуктивно, ведь так можно "парализовать" всю деятельность G20, пишет Regnum.

"Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия", - подчеркнула глава Еврокомиссии, имея в виду специальную военную операцию РФ на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении российского лидера посетить саммит G20 в ноябре этого года (он пройдет в Джакарте).

Кремль не подтверждал планы Путина по посещению саммита, где помимо главы США Джо Байдена возможно и присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

В апреле Bloomberg сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допустить президента РФ Владимира Путина до участия в саммите G20.

Теги: саммит G20, Путин, бойкот, фон дер Ляйен



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