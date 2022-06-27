27 Июня 2022
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Коллаж, газ, газопровод, нефть, рубли, золото (2022) | Фото: Накануне.RU

G7 хочет ограничить цены на российскую нефть

Страны G7 хотят привязать цены на нефть из России к ее страховке и перевозкам. Такие ограничения позволят РФ заключать договоры на страхование и перевозку нефти только в том случае, когда стоимость ее будет выше заданного максимума, пишет Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями внутри G7.

Перспективу новых санкций уже оценил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Лучше бы страны G 7 вместо попытки установить предельную цену на российские энергоносители ( с чего бы это при свободном то рынке ), установили бы для Вашингтона предельные параметры для печатания долларов и ограничили ту бесконтрольную эмиссию денег в США, которая и раздула инфляцию по всему миру. Хотя это не дело колоний указывать Хозяину сколько  ему можно денег печатать, так что административное регулирование цен на энергоносители - вот новый тренд свободного рынка", - прокомментировал сенатор в своем Telegram-канале (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Напомним, российская нефть марки Urals сейчас хоть и стоит довольно высоко, но торгуется с исторически максимальным дисконтом к марке Brent. Не известно, по какой цене продаются большие объемы нефти в Индию и Китай, но, как предполагают аналитики, Россия вынуждена делать очень приличные скидки для этих стран.

Теги: g7, нефть, стоимость, ограничения, андрей клишас



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