В Челябинске один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме

В Челябинске один человек пострадал при взрыве газа в квартире на пятом этаже вечером 26 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС, к моменту прибытия на место пожарных на кухне горели вещи на площади 5 кв.м. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси на кухне. Хозяин квартиры получил ожоги тела, он госпитализирован. В результате хлопка было повреждено остекление кухни. Целостность строительных конструкций дома не нарушена.