"Как быть с раздвоением сознания этих ребят?" Михалков о "ЛГБТ-скандале" в уральском лицее

Известный режиссер Никита Михалков прокомментировал "ЛГБТ-скандал" в екатеринбургском лицее №12.

Недавно полуголые лицеисты исполнили перед стенами учебного заведения "ЛГБТ-танец" в ярко-розовых футболках, а затем в черных портупеях на обнаженное тело. В самом лицее заявили, что это был "танцевальный марафон", а школьники "решили повеселить толпу".

После этого в областном министерстве образования поставили вопрос об увольнении директора лицея Любови Кулевой. Однако свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за директора и назвал случившееся "шуткой". Сообщалось, что своего поста лишится завуч лицея №12, а Кулева останется во главе учебного заведения.

В новом выпуске своей авторской программы "БесогонТВ", который называется "Кровавая вольность Европы", Михалков рассказал о странных танцах в уральском лицее.

"Как быть с раздвоением сознания этих ребят, которые принимали участие в этом танце? Как быть, если с одной стороны они знают, что государство против этого, и в то же время это делают и получают защиту губернатора области?", - задался вопросами автор и ведущий "Бесогона".

Он рассказал, что в США детям до 14 лет разрешено выбирать, кто они – мальчики или девочки. Также он показал кадры с шоу трансвеститов для детей в Далласе.

"Такой "утренник" тоже будет считаться шуткой?", - прокомментировал Михалков.

Он добавил, что попробовал поставить себя на место Евгения Куйвашева.

"И если бы мне задали вопросы, которые я сейчас задаю – что бы я ответил? Я послал бы того, кто мне этот вопрос задал. Я сказал бы: вы что от меня хотите? У вас в Москве на Красной площади на книжной ярмарке в топе находится книга "Лето в пионерском галстуке" о детских сексуальных однополых отношениях. Гигантские деньги тратятся на ее раскрутку. А когда устраивается этот шабаш на Муз-ТВ с ЛГБТ-демонстрацией? Или что вы приглашаете в качестве спикера на экономический форум Даню Милохина? Или когда Филипп Киркоров сначала в перьях топчется на кресте во время концерта, а потом в кино играет царя Петра Первого?...", - заявил режиссер.

Он привел еще несколько подобных примеров и вновь вспомнил про случай в уральской столице.

"Какие у вас ко мне претензии, спросил бы я на месте Евгения Куйвашева? Согласитесь, что после всего этого детский танец в лицее №12 Екатеринбурга действительно может показаться невинной детской шуткой", - заключил Никита Михалков.

Напомним, ранее автора и ведущего "Бесогона" возмутило, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге не считается иностранным агентом.