"Как быть с раздвоением сознания этих ребят?" Михалков о "ЛГБТ-скандале" в уральском лицее

27 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Никита Михалков (2020) | Фото: Накануне.RU

"Как быть с раздвоением сознания этих ребят?" Михалков о "ЛГБТ-скандале" в уральском лицее

Известный режиссер Никита Михалков прокомментировал "ЛГБТ-скандал" в екатеринбургском лицее №12.
Читайте также:

Недавно полуголые лицеисты исполнили перед стенами учебного заведения "ЛГБТ-танец" в ярко-розовых футболках, а затем в черных портупеях на обнаженное тело. В самом лицее заявили, что это был "танцевальный марафон", а школьники "решили повеселить толпу".

После этого в областном министерстве образования поставили вопрос об увольнении директора лицея Любови Кулевой. Однако свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за директора и назвал случившееся "шуткой". Сообщалось, что своего поста лишится завуч лицея №12, а Кулева останется во главе учебного заведения.

В новом выпуске своей авторской программы "БесогонТВ", который называется "Кровавая вольность Европы", Михалков рассказал о странных танцах в уральском лицее.

"Как быть с раздвоением сознания этих ребят, которые принимали участие в этом танце? Как быть, если с одной стороны они знают, что государство против этого, и в то же время это делают и получают защиту губернатора области?", - задался вопросами автор и ведущий "Бесогона".

"ЛГБТ-танец", лицей №12(2022)|Фото: Урал LIVE, скриншот

Он рассказал, что в США детям до 14 лет разрешено выбирать, кто они – мальчики или девочки. Также он показал кадры с шоу трансвеститов для детей в Далласе.

"Такой "утренник" тоже будет считаться шуткой?", - прокомментировал Михалков.

Он добавил, что попробовал поставить себя на место Евгения Куйвашева.

"И если бы мне задали вопросы, которые я сейчас задаю – что бы я ответил? Я послал бы того, кто мне этот вопрос задал. Я сказал бы: вы что от меня хотите? У вас в Москве на Красной площади на книжной ярмарке в топе находится книга "Лето в пионерском галстуке" о детских сексуальных однополых отношениях. Гигантские деньги тратятся на ее раскрутку. А когда устраивается этот шабаш на Муз-ТВ с ЛГБТ-демонстрацией? Или что вы приглашаете в качестве спикера на экономический форум Даню Милохина? Или когда Филипп Киркоров сначала в перьях топчется на кресте во время концерта, а потом в кино играет царя Петра Первого?...", - заявил режиссер.

Он привел еще несколько подобных примеров и вновь вспомнил про случай в уральской столице.

"Какие у вас ко мне претензии, спросил бы я на месте Евгения Куйвашева? Согласитесь, что после всего этого детский танец в лицее №12 Екатеринбурга действительно может показаться невинной детской шуткой", - заключил Никита Михалков.

Напомним, ранее автора и ведущего "Бесогона" возмутило, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге не считается иностранным агентом.

Теги: Михалков, танцы, лицей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2022 15:52 Мск Завуч екатеринбургского лицея №12 будет уволена после "ЛГБТ-скандала"
Ранее 02.06.2022 16:21 Мск В Екатеринбург прибыла спецкомиссия Минобразования для проверки лицея №12
Ранее 02.06.2022 10:43 Мск "Проблема шире и токсичнее". Бард Новиков жестко высказался о "ЛГБТ-плясках" в лицее
Ранее 01.06.2022 09:30 Мск Соловьев призвал отправить Кадырова "поучить уму-разуму" Куйвашева
Ранее 01.06.2022 07:57 Мск "Толпа всегда будет требовать чужой крови". Собчак поддержала Куйвашева и директора лицея №12 в Екатеринбурге
Ранее 31.05.2022 20:39 Мск Куйвашев: Директора лицея №12 не уволят. Шутить у нас в стране не запрещено
Ранее 31.05.2022 19:45 Мск Родители учеников 12-ого лицея в Екатеринбурге собирают подписи в защиту директора
Ранее 31.05.2022 15:32 Мск Источник: Директора лицея №12 в Екатеринбурге уволили за скандальный танец учеников 
Ранее 31.05.2022 14:27 Мск Биктуганов заявил о необходимости уволить директора лицея за "ЛГБТ-танец" учеников
Ранее 31.05.2022 13:31 Мск "Танец - пародия, а не пропаганда ЛГБТ". Департамент образования вступился за лицеистов из Екатеринбурга
Ранее 31.05.2022 12:48 Мск "Незамеченным такое уже не пройдет": Мария Шукшина о "ЛГБТ-танце" в уральском лицее
Ранее 31.05.2022 11:10 Мск В екатеринбургском лицее полуголые школьники исполнили "ЛГБТ-танец"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Стоимость вытяжка крона камилла 600 с гарантией в интернет-магазине www.mvideo.ru