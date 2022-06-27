США намерены поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности, - CNN

США намерены поставить системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности на Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным телеканала, Вашингтон может объявить о своем решении в ближайшие дни.

Отмечается, что Киев запрашивал зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км). Источник выразил надежду на то, что украинские военные обучены воевать таким оружием, сообщает Regnum.

Напомним, на прошлой неделе администрация США объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн.

Как сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, Киев, в частности, получит еще четыре установки РСЗО HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч снарядов для артиллерийских орудий.