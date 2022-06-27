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Экономика В России
Министерство финансов РФ, минфин (2018) | Фото: nakanune.ru

Bloomberg: в России наступил дефолт

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.

Как сообщает Bloomberg, 26 июня истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

При этом агентство отмечает, что "дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян".

Речь идет о долларовых облигациях Министерства финансов России, остаток которых на $552 млн Москва должна была погасить 4 апреля. Однако тогда Вашингтон перекрыл России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях.

Глава Минфина России Антон Силуанов продолжает настаивать на том, что дефолтом такие обстоятельства назвать нельзя, поскольку платить в валюте России не позволяет не отсутствие средств, а формс-мажор в виде санкций.

Теги: дефолт, госдолг, облигации



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