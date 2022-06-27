27 Июня 2022
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Экономика В России
заправка, газомоторное топливо, метан (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Госсовете предложили зафиксировать цену на топливо

Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности предложила зафиксировать стоимость газомоторного топлива для перевозчиков.

Речь идет, в том числе о сжиженном природном газе, следует из протокола рабочей группы. Как ожидается, по льготной цене СПГ смогут покупать городские и междугородние перевозчики пассажиров. Как сообщил директор по развитию городского транспорта Центра экономики инфраструктуры Евгений Алексеев, компании, которые заключат контракты с муниципальными или региональными властями и будут сдерживать цены на социально приемлемом уровне, смогут рассчитывать на субсидии из бюджетов.

Как говорят эксперты, эта мера позволит сдержать цены на топливо и увеличить долю газомоторного транспорта в России.

Предложение направили на рассмотрение в кабмин, пишут "Известия".

Сейчас СПГ стоит около 35 руб. за 1 кг, за последние два года природный газ подорожал в полтора раза. В Минэнерго заявили, что на рынке СПГ-топлива обеспечивается баланс спроса и предложения, а средняя стоимость 1 кг СПГ остается более чем вдвое ниже 1 л дизельного топлива.

Теги: Госсовет, топливо, СПГ



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