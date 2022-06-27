27 Июня 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: В Чечне сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев

Четыре новых батальона сформируют в Чечне.

Они будут состоять из военнослужащих-чеченцев для пополнения состава войск Министерства обороны России, заявил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, они будут называться "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" "с внушительным количеством личного состава".

По словам Кадырова, желание сформировать новые батальоны вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи республики.

Глава Чечни поручил членам правительства подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта.

Ранее Кадыров сообщил о больших потерях, которые несут иностранные наемники. В качестве примера он привел видео, снятое наемником из США.

Теги: Кадыров, Чечня



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