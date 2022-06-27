В России создали фонд для пожертвований участникам спецоперации

Граждане России смогут поддержать военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине.

Это можно будет сделать через благотворительный фонд "ЗаЩИТа". Как сообщает Министерство обороны России, поступает большое количество обращений россиян, которые хотят оказать помощь военным в Донецкой и Луганской народных республиках. Для этого и был создан фонд.

Он займется оказанием всесторонней адресной помощи и обеспечением дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей. Речь идет, в том числе о медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата.

Перечислить пожертвования можно на специальные счета в трех банках: "Промсвязьбанк", "Сбербанк" и "Банк ВТБ".

Ранее президент России подписал указ о дополнительных соцгарантиях для пограничников ФСБ и их семей. Речь об участке границы с Украиной, ДНР и ЛНР. Семьи пограничников, погибших в зоне спецоперации, получат по 5 млн руб.