27 Июня 2022
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Экономика В России
швея, самозанятые, портниха, легкая промышленность (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Самозанятым могут дать льготу при покупке жилья

В России самозанятым могут предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке жилья.

Соответствующий проект закона в ближайшее время внесет в Госдуму группа сенаторов и депутатов. По словам авторов инициативы, сегодня такое право есть у тех предпринимателей, которые имеют налогооблагаемый доход по ставке 13%. Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать "в белую".

Авторы документа отмечают, необходимо, чтобы имущественный вычет для самозанятых действовал в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года, сообщают "Известия".

Отмечается, что самозанятых насчитывается уже более 3,3 млн.

Теги: самозанятые, налоговый вычет, недвижимость



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