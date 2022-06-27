Самозанятым могут дать льготу при покупке жилья

В России самозанятым могут предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке жилья.

Соответствующий проект закона в ближайшее время внесет в Госдуму группа сенаторов и депутатов. По словам авторов инициативы, сегодня такое право есть у тех предпринимателей, которые имеют налогооблагаемый доход по ставке 13%. Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать "в белую".

Авторы документа отмечают, необходимо, чтобы имущественный вычет для самозанятых действовал в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года, сообщают "Известия".

Отмечается, что самозанятых насчитывается уже более 3,3 млн.