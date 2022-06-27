27 Июня 2022
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Общество За рубежом
расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский (2019) | Фото: Накануне.RU

Арестованная в Гибралтаре яхта российского миллиардера уйдет с молотка

Арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, которую связывают с российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, продадут с аукциона.

Как сообщает Insider со ссылкой на решение суда заморской территории Британии, решение продать судно связано с большими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые могут составлять 10-15% от стоимости судна в год. По данным издания, стоимость 72-метровой Axioma составляет $75 млн.

27 февраля яхта покинула Антигуа, пересекла Атлантику и достигла Гибралтара. 21 марта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом.

Суперъяхта была задержана из-за санкций Запада в отношении Пумпянского, состояние которого в 2021 году Forbes оценивал в $2,4 млрд.

Теги: яхта, пумпянский



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Ранее 22.03.2022 08:53 Мск В Гибралтаре задержана суперяхта, предположительно, миллиардера Пумпянского


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