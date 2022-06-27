Арестованная в Гибралтаре яхта российского миллиардера уйдет с молотка

Арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, которую связывают с российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, продадут с аукциона.

Как сообщает Insider со ссылкой на решение суда заморской территории Британии, решение продать судно связано с большими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые могут составлять 10-15% от стоимости судна в год. По данным издания, стоимость 72-метровой Axioma составляет $75 млн.

27 февраля яхта покинула Антигуа, пересекла Атлантику и достигла Гибралтара. 21 марта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом.

Суперъяхта была задержана из-за санкций Запада в отношении Пумпянского, состояние которого в 2021 году Forbes оценивал в $2,4 млрд.