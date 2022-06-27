СМИ: программы Минпросвещения по общественно-научным предметам сделают обязательными

Программы обучения по ряду предметов общего образования в России могут стать едиными и обязательными, а не примерными, как в настоящее время.

Как следует из проекта поправок, которые подготовлены ко второму чтению законопроекта о "дебюрократизации" российского образования, также будут введены процедуры госзаказа на разработку учебников по каждой из программ и требование к утверждению коллектива их авторов.

Комитет Госдумы по просвещению действительно работает над текстом поправок, подтвердила его председатель Ольга Казакова.

При этом вариативность при разработке программ обучения может создавать хаос, полагают депутаты Госдумы, которые сейчас работают над поправками в закон об образовании, сообщают "Ведомости".

Напомним, научный руководитель "Высшей школы экономики", координатор экспертного совета при Правительстве РФ Ярослав Кузьминов полагает, что бренд российского образования остался брендом даже после выхода РФ из Болонского процесса.