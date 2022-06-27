Из-за новых требований к персональным данным интернет-магазины ждут падения продаж

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в законопроект "О персональных данных", поправки к нему были рассмотрены в первом чтении 24 мая.

В случае принятия документа, интернет-магазины ждет существенное увеличение сроков доставки зарубежных товаров, а также двукратное падение продаж в денежном и количественном выражении. Как сообщил представитель кабмина РФ, документ на имя Михаила Мишустина получен. До Госдумы письмо еще не дошло.

Согласно тексту проекта закона, компании обязаны уведомлять Роскомнадзор о каждом новом иностранном лице, которому передаются персональные данные покупателя или – в зависимости от трактовки – о каждом новом случае передачи таких данных за рубеж.

Это означает, что они должны будут ежегодно сообщать о 120 тыс. – 200 тыс. зарубежных продавцов или свыше 4 млн покупок у иностранных игроков, пишут "Ведомости".

Ранее три крупных российских интернет-магазина — "Яндекс.Маркет", Ozon и лидер Wildberries — попросили кабмин России принять меры поддержки онлайн-торговли.