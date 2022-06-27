27 Июня 2022
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Экономика В России
Коллаж, чиновники, свинья-копилка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ

Минэкономразвития России актуализирует перечень проектов, которые планируется профинансировать с использованием средств фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, на анализ финансовой модели может уйти до шести месяцев. По его словам, наложенные ограничительные меры на импорт в Россию оборудования и комплектующих не станут ключевым стоп-фактором для их выполнения. Главное – это перспективы реализации продукции либо услуг того или иного проекта и затраты на строительство.

"Проблема более стратегическая: загвоздка не в замене немецкой турбины на российскую или китайскую. Это вопрос адаптации данных проектов, их окупаемости и [социально-экономической] значимости", – отметил первый замминистра.

По словам Торосова, кабмином России уже одобрены решения по трем проектам общим объемом финансирования из ФНБ в размере 352 млрд руб. Речь идёт о строительстве Центрального транспортного узла (105 млрд из ФНБ, в этом году будет направлено 18,3 млрд), замена подвижного состава в Санкт-Петербургском метрополитене (97 млрд, 4,5 млрд планируется выделить в 2022 году), программа модернизации фонда (всего 150 млрд, в текущем освоение ожидается на уровне 20 млрд), пишут "Ведомости".

Теги: ФНБ, Минэк



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