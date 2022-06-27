Терабайтов много не бывает: "Ростелеком" и VK запустили партнерский тарифный план "Облачный"

"Ростелеком" и VK представили совместный эксклюзивный тарифный план "Облачный", который уже доступен для подключения в Екатеринбурге и Свердловской области. Он объединяет высокоскоростной домашний интернет от "Ростелекома" и память в Облаке. Каждый месяц персональное хранилище файлов, доступное пользователю тарифа, будет увеличиваться на 1 Тб (до максимума — 12 Тб). Таким образом, две российские компании — лидеры в своих сегментах — предлагают надежную альтернативу сервисам, которые приостановили работу в России, сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

«Первоочередная задача деятельности “Ростелекома” в Свердловской области сегодня – развитие существующей инфраструктуры связи и расширение пакета услуг и сервисов для наших клиентов. Более 80 % домохозяйств Екатеринбурга и области уже могут подключить наши услуги по оптической технологии доступа со скоростью до 1 Гбит/сек. Но мы предлагаем и уникальные продукты вместе с нашими стратегическими партнерами. Голосовой помощник Маруся от VK научился управлять сервисами “Ростелекома”, успешно идут продажи в наших каналах умной колонки VK Капсула, а видеосервис Wink вошел в подписку VK Combo. В новом тарифе “Облачный” памяти хватит на любые потребности абонентов, потому что хранилище увеличивается на 1 ТБ каждый месяц с момента подключения», — отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

Облако Mail.ru позволяет хранить фото и видео в высоком качестве и обеспечивает доступ к ним из любой точки, где есть интернет. Копии файлов пользователей хранятся на независимых друг от друга серверах в современных дата-центрах. Пользователям тарифа «Облачный» доступны все привычные функции управления персональным хранилищем: можно настроить автозагрузку фото и видео со смартфона, создавать папки для совместной работы, редактировать фото и отслеживать историю файлов. В Облаке работает функция распознавания лиц, которая определяет людей на фото, а специальные алгоритмы помогут «прочитать» документы и скриншоты. Кроме того, абоненты получают бесплатный доступ к агрегатору облаков «Диск-О:», который позволяет делать бекапы и перемещать файлы между хранилищами в один клик.

Пользователям других тарифных планов домашнего интернета от «Ростелекома» доступны для подключения опции с предоставлением до 1 Тб памяти в Облаке Mail.ru. Подключить (сменить) тариф и активировать опции можно в личном кабинете абонента. Полные условия тарифного плана «Облачный» и действующие тарифы в регионах доступны по ссылке. Подключить тарифный план могут как новые, так и действующие абоненты оператора. Тариф подключается при наличии технической возможности.