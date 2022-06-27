50 лет учат и воспитывают: Юбилейный год средней школы №5 Нижневартовска наполнен событиями

1 сентября 2022 года в Нижневартовске случится еще один полувековой юбилей. Школа №5 начнет новый учебный год своим 50-летием. Первый раз порог школы переступили ученики 1 сентября 1972 года. Вообще, в столице Самотлора в этом году будет целый урожай полувековых юбилеев, потому как сам Нижневартовск в 2022 году празднует пятидесятилетие.

50-летний юбилей школы будет отмечаться 28 октября 2022 года, рассказала Накануне.RU Светлана Князева, И.О. директора департамента образования администрации Нижневартовска. "Поэтому торжественные мероприятия посвященные этому знаковому событию запланированы на сентябрь-октябрь месяцы текущего года", - пояснила она.

В настоящее время в Нижневартовске функционирует 35 школ, из них 25 средних общеобразовательных школ, 4 школы с углубленным изучением предметов, 2 гимназии, 3 лицея и православная гимназия. По данным департамента образования, в них обучается 34 430 детей.

И в 2022 году двенадцать образовательных организаций отмечают юбилейные даты, из них 6 детских садов и 6 школ. "Этот год для системы образования оказался очень юбилейный", - отмечает Светлана Князева.

Понятно, что торжества школ, детских садов и других организаций проходят и будут проходить в привязке к пятидесятилетию самого города. И особенно это касается сферы образования.

"С целью повышения интереса к истории города, создания условий для реализации творческого потенциала детей и подростков, развития и укрепления дружественных отношений между обучающимися образовательных организаций города Нижневартовска в юбилейный год в образовательных организациях проведено 69 мероприятий. Обучающиеся школ города приняли участие в городской викторине "Город белых ночей", конкурсе чтецов «Поэтичный Нижневартовск», организованный Нижневартовским местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поддержали флешмоб "Нижневартовск запоминающийся", показывая различные виды экскурсов о Нижневартовске", - рассказывает Светлана Князева.

Причем, мероприятия интересны оказались не только для детей. Мамы и папы, дедушки-бабушки тоже активные участники. Как отметила руководитель департамента образования города Нижневартовска, особенно активно ребята и родители принимали участие в онлайн-акции «Наш город!». Акция проходила по 4 направлениям: фотографии на тему «Нижневартовск выше ожиданий»; видеочеллендж «#Нижневартовск 50»; музыкальный челлендж «#Самотлорский вальс»; фото челленджа «#НВбыло/стало».

Ученики и родители школы №5 во всех этих номинациях тоже с энтузиазмом проявляли творческую инициативу. Вообще в школе не только образовательный процесс насыщенный, так называемая внеклассная работа в стенах средней школы №5 просто бурлит мероприятиями самого разного формата.

"Важным направлением работы школы является гражданско-патриотическое воспитание. Создан и работает юнармейский отряд, поисковый отряд "Рубеж", который выезжает на раскопки в Севастополь, а также школьный музей памяти. С 2015 года школа сотрудничает с местной общественной организацией ветеранов пограничных войск "Застава-86". В школе создан отряд "Юнармии". В 2019 году ребята приняли участие в городском параде Победы. В 2008 году школа стала победителем конкурса в рамках нацпроекта "Образование" и приняла участие в финале первенства "Лучшие школы России – 2008". А в 2010 школа была включена в реестр "Лучших образовательных учреждений РФ", - гордостью поясняет директор Николай Флерко.

Кстати, совсем недавно в апреле этого года ребята из юнармейского отряда «Рубеж» средней школы №5 под руководством Сергея Курченко заняли I место в городских соревнованиях «Зарница».

Сейчас в МБОУ "Средняя школа №5" учится более тысячи ребят. "Школа полностью укомплектована кадрами. 27 учителей имеют правительственные награды. Среди педагогов – обладатели гранта президента РФ и губернатора Югры, победители различных конкурсов профессионального мастерства", - рассказывает директор школы Николай Флерко.

В 2021 году школа стала участником четырёхстороннего договора о создании профильного энергокласса. Документ подписали также Нижневартовский госуниверситет, департамент образования и филиал организации "Россети-Тюмень".

Энергокласс в школе №5 стал уже вторым в Нижневартовске. До этого такое направление было открыто в школе №10. Кроме того, отметим ,что в школах города работают профильные классы по нефтяному, педагогическому, кадетскому направлениям. В новом Лицее №1 имени А.С. Пушкина открыты специализированные медицинский и нефтяной классы.

Что касается энергокласса, то его создание, как и других аналогичных, позволяет ребятам ориентироваться в выборе будущей профессии, а компаниям заблаговременно готовить кадры для своих предприятий. Для учеников энергокласса специалисты АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети уже проводили и будут проводить профориентационные и практические занятия, которые позволят ученикам лучше узнать профессию энергетика. А в Нижневартовском государственном университете школьники могут дополнительно изучать профильные предметы.

Девятнадцать ребят под патронажем сотрудников компании и преподавателей университета проходят углубленное обучение по предметам информационно-технологического направления и погружаются в профессию, что в дальнейшем поможет им поступить в профильные учебные заведения и связать свою карьеру с энергетикой. Как отметил директор МБОУ «Средняя школа №5» Николай Флерко, прием в энергокласс проводился на конкурсной основе.

И, если у тех, кто учится в энергоклассе и других учеников все еще впереди, то выпускники школы № 5 Нижневартовска уже внесли свой вклад в славную традициями историю этого образовательного учреждения.

"Школа гордится своими выпускниками, среди которых – заслуженный лётчик-испытатель, мастер спорта международного класса по высшему пилотажу, Герой РФ Юрий Ващук, бронзовый призёр Олимпиады – 2012 в составе сборной России по баскетболу, заслуженный мастер спорта РФ Антон Семёнов, серебряный призёр Олимпиады – 2021 в составе сборной России по волейболу Артём Вольвич, Уран Ахметов, выпускник школы, погибший при исполнении воинского долга в Республике Афганистан", - рассказывает Николай Флерко.

Ученики не только знают о своих предшественниках и их достижениях, но и проводят конференции, участвуют в классных часах, на которых готовят доклады о биографиях выпускников, добившихся выдающихся достижений.

Еще одна особенность организации учебного процесса - это широкое участие самих школьников в управлении. "У нас в школе есть управляющий совет, в котором есть представитель от каждого класса. Работа совета состоит, в частности, в помощи в организации учебного процесса. Проводим совместные совещания. Ежегодно проходит приёмка школы перед учебным годом. Представитель совета обязательно участвует в ней. Наша общая цель – комфортная и удобная учёба школьников", - подчеркивает директор школы Николай Флерко.

В плане организации управления школой, примечателен положительный опыт организации в этом образовательном учреждении еженедельного родительского контроля, который в 2019 году вошел в категорию «Лучшие практики» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа. В школе № 5, согласно составленному графику в течение учебного года родителям каждого класса определена неделя для проверки организации школьного питания. Родители этого класса, представители родительского сообщества в любой день недели могут без предупреждения прийти в школьную столовую, проверить качество приготовления пищи, соответствие фактических комплексов утвержденному цикличному меню, санитарное состояние обеденного зала. А результаты проверок заносятся в «Журнал проверок организации школьного питания родительской общественностью». Результат налицо - с введением данной формы контроля школьного питания родительской общественностью жалобы на работу столовой в школе №5 практически отсутствуют.

Так, что превоклашкам, которые 1 сентября 2022 года пойдут первый раз в первый класс МБОУ средней школы №5 Нижневартовска можно быть уверенными, что не только научат, предоставят самые разнообразные возможности для творческого развития, но и хорошо и вкусно накормят. И вартовчане-родители об этом прекрасно осведомлены, отдают своих детей в эту школу с удовольствием.

Директор средней школы №5 Николай Флерко говорит: " Планировали в этом году набрать три класса, но заявок было столько, что мы решили открыть четвёртый первый класс. Всего будет 120 первоклассников".