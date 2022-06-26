Лидеры стран "Большой семерки" перед фотосессией обсудили обнаженный торс Путина

Лидеры стран "Большой семерки", у которых сегодня проходит очередной саммит в германском замке Эльмау, перед фотосессией обсудили обнаженный торс президента России Владимира Путина.

Как сообщает telegram-канал "Пул №3", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом фотосессии неожиданно поинтересовался как им нужно фотографироваться: "В пиджаках? Без пиджаков? Нужно раздеваться?". На это канадский премьер Джастин Трюдо заметил, что с раздеванием лучше подождать, когда журналисты уйдут. Джонсон в свою очередь заявил, что лидеры G7 должны показать, что они "круче Путина".

Трюдо заявил, что им нужно "проехаться на лошади с обнаженной грудью". Разговор поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она воскликнула: "О да! Верховая езда – это лучшее".

Джонсон снова заявил, что лидеры "семерки" "должны показать им наши мышцы".

Напомним, что президент России несколько раз фотографировался с обнаженным верхом. Одна из самых знаменитых фотографий главы государства с голым торсом на коне была сделана в августе 2009 года, когда он отдыхал в Туве, расположенной на юге Восточной Сибири. Там Путин провел один день и познакомился с жизнью чабанов.

При спуске по реке Хемчик, Путин заметил отару овец и пастуха. Он решил познакомится с пастухом и попить с ним чаю. Во время чаепития сын пастуха привел лошадь и пригласил президента в гости. Именно на ней президент и отправился к жилищу пастуха, с голым торсом и в камуфляжных штанах.