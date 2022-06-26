27 Июня 2022
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пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В Лисичанске сотрудники милиции ЛНР пытаются задержать высокопоставленных сотрудников Офиса Зеленского

В Лисичанске Народной милицией Луганской Народной Республики (ЛНР) принимаются меры по задержанию нескольких высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

"В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города", - сообщает агентство.

Сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что четыре склада боеприпасов и западная окраина Лисичанска поражены авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России. В ведомстве также сообщили, что российские войска и подразделения ЛНР блокировали город с юга.

Теги: спецоперация, милиция ЛНР, сотрудники офиса Зеленского, наемники, задержание



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