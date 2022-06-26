В Крыму спасатели эвакуировали более 120 человек из зон подтопления

За сутки из опасных зон подтопления в Крыму было эвакуировано более 120 человек, в том числе 40 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Продолжаются работы по откачке воды с применением механизированных мотопомп, в Симферопольском районе ведутся работы по укреплению дамбы, поврежденной в результате схода дождевой воды. Всего к ликвидации последствий ливней привлекли более 300 человек, задействовали 80 единиц техники.

Напомним, в Симферопольском районе ввели режим ЧС. Из-за обильных осадков оказались подтоплены два многоквартирных дома, 65 придомовых территорий и 24 частных домовладения. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, проводят работы по откачке воды, в случае необходимости эвакуируют людей из подтопленных районов. Всего на подтопленных территориях проживают 441 человек.

Также в МЧС предупреждают, что в ближайшие дни возможен подъем уровней воды на реках Крыма. В селевых бассейнах сохраняется угроза формирования селей.