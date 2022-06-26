26 Июня 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Российский следком возбудил новые дела о жестокости украинских военных к гражданскому населению

В Следственном комитете России возбуждены два уголовных дела из-за жестокого обращения с населением, применения в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ возбуждены в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука.

По данным следствия, 25-26 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов Донецка, Макеевки и Волновахского района Донецкой Народной Республики получили ранения четверо мирных граждан, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийских обстрелов городов Сватово, Северодонецк, Первомайск, Горское, Золотое-1, и населенных пунктов Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики погиб мирный житель, получили повреждения несколько жилых домов.

Теги: ВСУ, следком, уголовное дело, военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады ВСУ



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