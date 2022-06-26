26 Июня 2022
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Происшествия Крым
Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

Сильные ливни затопили Симферополь: подтоплены многоквартирные и частные дома

В Симферополе и Симферопольском районе из-за сильного ливня произошло подтопление придомовых территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

На месте работают спасатели. На базе ГУ МЧС России по Республике Крым развернут оперативный штаб. В настоящее время справиться с последствиями непогоды крымчанам помогают 314 человек и 87 единиц техники.

В Симферопольском районе из-за обильных осадков оказались подтоплены два многоквартирных дома, 65 придомовых территорий и 24 частных домовладения.Спасатели оказывают адресную помощь жителям, проводят работы по откачке воды, в случае необходимости эвакуируют людей из подтопленных районов.

Также в МЧС предупреждают, что в ближайшие дни возможен подъем уровней воды на реках Крыма. В селевых бассейнах сохраняется угроза формирования селей.

Теги: Крым, Симферополь, потоп, ливень



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Развитие сюжета:

Ранее 26.06.2022 20:40 Мск В Крыму спасатели эвакуировали более 120 человек из зон подтопления


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