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обстрел, подъезд, Северодонецк, жилой дом (2014) | Фото: Ютуб

Около 30% эвакуированных с "Азота" мирных заявили о желании остаться в Северодонецке

Около 30% эвакуированных с завода "Азот" в Северодонецке выразили желание остаться в городе. Об этом в своем telegram-канале сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с территории северодонецкого комбината "Азот", среди них маленькие дети. Вчера с Азота было вывезено около 200 мирных жителей.

"Эвакуированных мирных с "Азота" вывозят в Старобельск и дальше по их желанию. Но около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк, в надежде, что жизнь в городе наладится достаточно быстро", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вся территория промышленной зоны северодонецкого предприятия "Азот" перешла под контроль подразделений ЛНР. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, оборонное ведомство республики совместно Вооруженными силами России ведут зачистки на заводе "Азот".

Теги: Азот, ЛНР, боевики, заложники



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