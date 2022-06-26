Андрей Фурсов: Разведсообщество США сообщило о неизбежном поражении Украины

В самом конце мая разведсообщество США представило Конгрессу доклад о ситуации на Украине. В нем говорилось, что украинская армия может продержаться в Донбассе максимум 7-8 недель. И Конгресс, заслушав эти тезисы, обязал разведсообщество максимально активизировать агентуру в России. Об этом рассказал историк Андрей Фурсов в небольшом видеоролике, размещенном в соцсетях.

"Предлагалось к моменту военной победы России создать колоссальное напряжение в России, в том числе на национальной почве. То есть спящим дана команда просыпаться", - сказал он.

Это важный сигнал, считает эксперт. Сейчас самое время решить проблему с ними "так, чтобы они в финансовом и информационном плане заснули навсегда".

В своем телеграм-канале Фурсов написал, что в апреле нынешний наследник британской ветви Ротшильдов Натаниэль Ротшильд обратился с посланием к членам правительства Великобритании, в котором назвал президента РФ Владимира Путина самым опасным человеком со времени поражения Гитлера. Он заявил, что Украина настолько важна, что они не могут себе позволить проиграть ее на геополитической шахматной доске.

"Я настаиваю (urge), что вы должны развернуть больше сил против России и ее прокси, интенсифицировать информационную войну", чтобы скорректировать общественное мнение, и отправить оружие нашим друзьям на Украине. Без Украины глобальный порядок может и не выжить (might not survive)", - изложил Фурсов слова Ротшильда.

В другом своем ролике Фурсов сказал, что специальная военная операция на Украине и военный конфликт России с Постзападом идут хотя и медленнее, чем хотелось бы, но "победоносно, кто бы что ни говорил". Ведь со стороны России воюет всего 15% армии, а на стороне Украине - весь Постзапад, снабжающий киевский режим развединформацией, оружием, общеполитической и пропагандистской поддержкой. И в военной победе России он не сомневается. Проблема скорее в идеологическом противостоянии. Этот ролик был удален на YouTube.

"YouTube углядел "дискриминационные высказывания" в ролике, который мы записали с Андреем Ильичем, и удалил. Видимо, само название так напугало "свободный" ресурс", - написала профессор МГИМО Елена Пономарева.

Украинские телеграм-каналы давно писали о том, что Пентагон с самого начала советовал отвести ВСУ к Днепру, чтобы избежать разгрома наиболее боеспособных частей в Донбассе и не обескровить таким образом украинскую армию, которая нужна для удержания других территорий.