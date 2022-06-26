26 Июня 2022
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Общество В России Москва
Юрий Шатунов (2019) | Фото:airamadan.jimdo.com

Певца Юрия Шатунова кремируют и часть праха похоронят в Германии

Экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова кремируют, а часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его представителя Аркадия Кудряшова.

Другая часть праха будет захоронена на Троекуровском кладбище.

"Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", - сказал Кудряшов.

Издание сообщает, что похороны певца состоятся завтра, церемония будет закрытой.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" он был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".

Теги: Юрий Шатунов, кремирование, прах, похороны



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